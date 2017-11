Zimbabwe, Mugabe espulso dal partito di governo: "Pronto a dimettersi"

Il Comitato centrale del partito al potere nello Zimbabwe, lo Zanu-PF, ha indicato proprio il vicepresidente Emmerson Mnangagwa, al potere per 50 anni con Robert Mugabe ma da quest'ultimo silurato nei giorni scorsi e per questo riparato all'estero, come la persona destinata a diventare il nuovo capo di stato dello strategico Paese africano.



Mugabe è attualmente agli arresti domiciliari sotto il controllo dei militari, appoggiati dal partito e dalla popolazione, che hanno chiaramente espresso il loro dissenso di fronte all'ipotesi che il nuovo capo di stato dopo Mugabe potesse essere la moglie Grace.