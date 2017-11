Zimbabwe, Zanu-Pf: "Lo Stato e il partito non sono di Mugabe"

"Non c'è stato alcun golpe, solo una transizione senza spargimento di sangue". A scriverlo in un tweet è il partito del presidente Robert Mugabe al governo dello Zimbabwe, Zanu-Pf. "La notte scorsa la 'first family' è stata detenuta ed è al sicuro, questo è stato necessario per la costituzione e per il bene del Paese. Né lo Zimbabwe, né Zanu sono di proprietà di Mugabe e sua moglie", ha scritto il partito prendendo le distanze dal capo dello Stato.