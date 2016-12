Zimbabwe, avvelenati altri 22 elefanti nel parco di Hwange

Quello dell'avorio si tratta, infatti, di un commercio da cifre astronomiche che, insieme a quello dei corni dei rinoceronti, dei pellami e del legname protetto, si stima corrispondere ad un giro d'affari pari a 23 miliardi di dollari l'anno. Se questa strage non verrà fermata, fra dieci anni gran parte degli elefanti africani scomparirà.



L'enorme estensione del parco di Hwange, che vanta una delle maggiori concentrazioni mondiali in relazione ai pachidermi, non può essere soggetta ad una facile e diretta supervisione: proprio per questo, alla luce dell'ultima mattanza, la portavoce ha chiesto l'aiuto dei droni per poter vigilare su quest'area che si estende per 15mila chilometri e tutelare così la vita degli animali.