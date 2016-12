Zika, un'atleta indiana finisce in quarantena dopo Rio Test però smentiscono: è febbre suina

Falso allarme Zika per il gruppo di atleti indiani appena tornati in patria dalle Olimpiadi di Rio. Sudha Singh, 30enne che ha partecipato alle eliminatorie per i 3.000 siepi, era stata messa in quarantena nell'ospedale Fortis di Bangalore avendo manifestato sintomi che lasciavano pensare a una infezione. L'atleta è stata esaminata dai medici avendo febbre alta e dolori alle articolazioni. I test hanno però fatto chiarezza sul caso. La Singh è risultata positiva al virus H1N1, conosciuto come febbre suina.