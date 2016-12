Zika, infettato cervello adulto

Il virus Zika può provocare una grave infezione anche al cervello degli adulti, fino a causare un coma. E' quanto emerge da uno studio francese pubblicato sulla rivista americana New England Journal of Medicine. I ricercatori hanno infatti individuato la presenza del virus nel liquido cefalo-rachideo di un uomo di 81 anni affetto da una meningoencefalite. L'agente patogeno è stato già accusato di essere la causa di microcefalia in feti e neonati.