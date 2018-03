Voto in Russia: Putin presidente per la quarta volta con oltre il 70% dei consensi

Presidenziali, i russi al voto Ansa 1 di 11 Ansa 2 di 11 Ansa 3 di 11 Ansa 4 di 11 Ansa 5 di 11 Ansa 6 di 11 Ansa 7 di 11 Ansa 8 di 11 Ansa 9 di 11 Ansa 10 di 11 Ansa 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I dati sono stati pubblicati dal centro demoscopico statale Vtsiom con un campione di oltre 160mila persone, 55% donne e 45% maschi.



Putin: "Il successo è il nostro destino" - "Grazie a tutti i nostri sostenitori per questo risultato: il successo è il nostro destino". Così il presidente russo, Vladimir Putin, ha salutato la vittoria alle elezioni. Il presidente russo ha spiegato che "ci aspettano sfide enormi, dobbiamo risolvere i problemi della nazione, serve una svolta". Putin ha quindi aggiunto che il risultato "significa che è stato approvato quello che abbiamo fatto in condizioni difficili in questi anni ma anche quello che faremo, ciò che abbiamo proposto: mi auguro che le forze politiche si sforzino di pensare al bene del Paese prima che al loro tornaconto".



Il portavoce di Putin: "Ringraziare Theresa May" - Il portavoce della campagna elettorale di Putin, Andrei Kondrashov, ha ringraziato il premier britannico Theresa May per aver fatto aumentare l'affluenza alle urne. "L'affluenza risulta più alta del previsto dell'8-10% e per questo dobbiamo ringraziare la Gran Bretagna perché ancora una volta non ha capito la mentalità della Russia: ogni volta che ci accusano di qualcosa in modo infondato il popolo russo si unisce al centro della forza e il centro della forza oggi è senz'altro Putin", ha detto Kondrashov alludendo al caso dell'avvelenamento dell'ex spia russa Skripal.