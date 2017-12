Vittima del bullismo fa video appello e commuove gli Usa

Keaton Jones è nato con un tumore e la cicatrice sulla testa che lo prova è fonte di scherno per i suoi compagni di classe. Costantemente vittima di bullismo, al punto che la madre deve andare a prenderlo a scuola in anticipo per evitargli di essere tormentato, Keaton ha deciso di dire basta: ha registrato un video nel quale si sfoga per la condizione cui è costretto e grazie alla madre lo ha condiviso su Facebook, dove subito il filmato è diventato virale attirando l'attenzione e il sostegno di moltissime celebrità.