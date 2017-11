Usa, 11enne vittima di bullismo torna a casa da scuola e si spara

Un suicidio annunciato perché non ne poteva più dei bulli che incontrava ogni giorno a scuola: Toni Rivers, 11 anni, di Hampton in South Carolina, è tornata infatti a casa dopo altre angherie e si è sparata in testa. La mamma della piccola aveva fatto sapere alla scuola nei mesi precedenti che la figlia era vittima di bullismo ed aveva tentato di contattare la direzione due giorni prima del suicidio, senza ottenere risposta.