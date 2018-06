Visa: risolto problema che ha bloccato pagamenti in Ue

Visa ha risolto il problema tecnico che nelle scorse ore ha impedito a numerosi clienti in molti Paesi europei di effettuare i pagamenti con le loro carte di credito. Lo rende noto la società in una nota, spiegando che il problema non era "associato ad un cyber attacco o ad accessi non autorizzati". "Ci scusiamo con tutti per l'inconveniente", ha detto l'a.d. Al Kelly.