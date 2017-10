Una città di oltre duecentomila abitanti totalmente abbandonata, quel che resta di Raqqa oggi è una spianata di macerie vuota, spettrale, un nucleo urbano di rovine. Quattro mesi di battaglia per la liberazione dall'Isis l'hanno ridotta così: negozi sventrati, mercanzia abbandonata, automobili bruciate. Qui il Califfato Nero nei momenti più floridi riusciva ad incassare anche un miliardo di dollari l'anno tra contrabbando di petrolio e tasse proibitive, ora è stato sconfitto e ha perso la sua capitale economica. I responsabili dell’enclave curda-siriana hanno voluto organizzare nello stadio la cerimonia per la dichiarazione della vittoria.

Non è un caso. Qui sono avvenuti gli scontri più feroci negli ultimi giorni. L’Isis aveva utilizzato le sue massicce strutture di cemento per montare l’ultima disperata resistenza prima di ripiegare in ritirata e lasciare au combattenti un'amara vittoria: 3mila morti, tra cui mille civili e qualche scheletro di cemento.