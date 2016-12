Veterano della Seconda guerra mondiale riabbraccerà la fidanzata grazie a internet

Dopo il D-Day, l'avanzata in Francia, l'offensiva delle Ardenne e la fine della guerra in Europa Norwood Thomas tornò a casa in America e si sposò. Joyce invece si trasferì in Australia. Per 72 anni nessuno dei due seppe più nulla dell'altro. Fino a due mesi fa, quando Norwood, ora 93enne vedovo, e Joyce, 88enne, si sono ritrovati su Skype grazie all'aiuto dei figli del veterano.



Via internet tra i due è tornato a sbocciare quel sentimento che li aveva uniti mentre il mondo era in fiamme, ma quando Joyce (che ora ha problemi alla vista) ha invitato l'ex fiamma a raggiungerla in Australia per potersi riabbracciare, lui ha dovuto dire di no: non solo è reduce da una grave malattia, ma soprattutto la sua misera pensione non gli consente di pagarsi un viaggio intercontinentale dagli States alla terra dei canguri.



Ma quando la vicenda è diventata di pubblico dominio, quel web che ha fatto reincontrare Norwood e Joyce ha deciso di aiutarli: così online è partita una raccolta fondi, grazie alla quale sono stati racimolati i 7mila dollari necessari per far volare il veterano dall'altra parte del mondo. Mentre la compagnia aerea Air New Zeland ha offerto un biglietto gratuito in prima classe a Norwood e al figlio che lo accompagnerà per il volo interno fino ad Adelaide, dove vive Joyce.



L'appuntamento per far rivivere quell'amore nato ai tempi della guerra è fissato per il 14 febbraio, giorno di San Valentino. Norwood ha spiegato ha quotidiano locale Virginian-Pilot di aver sempre amato la donna che è stata sua moglie per 56 anni, ma di non aver mai dimenticato Joyce. E ora, finalmente, potrà riabbracciarla.