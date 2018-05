Venezuela, Maduro rieletto presidente ma l'opposizione contesta: "Elezione illegittima"

Il tasso di affluenza ufficiale annunciato dal Cne rappresenta un crollo considerabile rispetto alle ultime presidenziali del 2013, quando è stato del 79,69%, e alle ultime politiche di dicembre del 2015 (74,17%). Anche per Maduro i risultati annunciati da Lucena non risultano entusiasmanti, perché ha perso 1,7 milioni di voti dalla sua prima elezione nel 2013 (da 7,5 a 5,8 milioni) quando si impose su Henrique Caprile per poco più di 200 mila voti (1,49%).



L'opposizione contesta il risultato - Henri Falcon, candidato oppositore alla presidenza del Venezuela, ha annunciato che non riconosce la legittimità delle elezioni ed esige che si convochino nuove presidenziali. "Disconosciamo questo processo elettorale e lo qualifichiamo come illegittimo - ha scritto in un tweet l'ex governatore e chiavista dissidente -. Lo dico con responsabilità e non per questo me ne andrò domani dal Paese". Pronta la risposta di Maduro, il quale ha detto che "il bugiardo respinge i risultati prima che siano stati dati: la prima volta nella storia", sottolineando che "non c'è più onore; non c'è molto che ci si possa aspettare da questa opposizione".