Venezuela, Ong: "Dal 2014 12mila arresti per motivi politici"

L'Ong Foro Penal ha denunciato che il governo venezuelano ha arrestato e detenuto "per motivi politici" più di 12mila cittadini dal 2014 e ha lanciato un appello per la loro liberazione. Lo riporta Infobae. "Questo è sicuramente il governo" che ha registrato "il maggior numero di prigionieri politici in Venezuela. Stiamo parlando di 12.098 arresti per scopi politici dal 2014", ha spiegato il presidente di Foro Penal, Alfredo Romero.