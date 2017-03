Usa, voto del Senato su Gorsuch atteso prima del 10 aprile

L'obiettivo del Senato Usa è di votare la conferma del giudice Neil Gorsuch, nominato da Donald Trump alla Corte Suprema per il posto lasciato vacante dallo scomparso Antonin Scalia, entro il 10 aprile, prima cioè della pausa di due settimane prevista per il Congresso. Lo riferisce Chuck Grassley, presidente della commissione Giustizia, dove si è tenuta l'audizione di Gorsuch dando il via all'iter per la conferma.