Usa, uccisione soldati in Niger causata da fallimento intelligence

L'uccisione di quattro soldati statunitensi in un agguato in Niger potrebbe essere stata causata da un "grosso fallimento di intelligence". Lo sostiene la Nbc, citando un alto collaboratore parlamentare. Il dipartimento della Difesa americano non ha commentato la vicenda. Intanto crescono gli interrogativi sulla natura della missione degli Stati Uniti in Niger e se il Pentagono stia supportando adeguatamente le truppe stanziate nel Paese.