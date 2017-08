Usa, Trump non esclude l'invio di altri soldati in Afghanistan

Il presidente Usa, Donald Trump, non esclude la possibilità di inviare altri soldati in Afghanistan. Arrivando al Pentagono per un incontro sulla sicurezza nazionale, a una domanda di un giornalista circa l'impiego di truppe nel Paese, Trump ha infatti risposto: "Vedremo". "Stiamo facendo molto bene contro l'Isis. L'Isis sta cadendo velocemente, molto velocemente", ha quindi aggiunto.