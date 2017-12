Usa, Trump firma bilancio militare da quasi 700 milioni di dollari

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la legge annuale sulla politica della difesa autorizzando un bilancio di 692 miliardi di dollari. La cifra non diventerà realtà finché il Congresso non deciderà, come ha chiesto lo stesso presidente, di revocare la legge del 2011 che impone limiti stretti sulla spesa federale, compresa quella della difesa, il cui tetto per ora resta fissato a 549 miliardi di dollari.