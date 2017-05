Usa, Trump: dietro attacco a Dem ci potrebbero essere hacker cinesi

"Potrebbe essere stata la Cina, potrebbero essere stati un sacco di gruppi diversi" ad "hackerare le e-mail dei democratici". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in una intervista alla Cbs, mettendo così in dubbio le conclusioni dell'intelligence Usa, che ha sempre parlato di un coinvolgimento della Russia. "Se non riesci a prendere un hacker, nei fatti è molto difficile dire chi abbia compiuto l'attacco", ha aggiunto.