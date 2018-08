Usa, testa a testa in elezioni suppletive in Ohio

Si conta fino all'ultimo voto in Ohio, ore dopo la chiusura dei seggi nelle elezioni suppletive del 12esimo distretto per un seggio al Congresso. Il repubblicano Troy Balderson e il democratico Danny O'Connor sono separati da una manciata di voti e si dovrà attendere la fine dello scrutinio per capire chi avrà avuto la meglio. Il presidente Donald Trump si è però già congratulato via Twitter con il repubblicano Balderson per la vittoria.