Usa, studentessa con sindrome di Down eletta reginetta della scuola

"A volte nella vita capita di assistere a eventi meravigliosi. Di recente io ho avuto la fortuna di essere testimone di uno di questi eventi e non posso essere più orgogliosa di queste due ragazze che mi hanno insegnato tanto", ha scritto su Facebook un'insegnante di Skye e Delaney. La professoressa ha postato la foto delle due e ha raccontato sul social la vicenda.



Delaney ha sempre aiutato Skye a integrarsi nella scuola e, quando è arrivato il momento di presentare le candidature per il concorso di bellezza, la cheerleader ha fatto in modo che la sua amica speciale non venisse esclusa. "Delaney è venuta da me e mi ha chiesto se avessi compilato il modulo per Skye, io non avevo idea di cosa parlasse", ha detto l'insegnante. La ragazza allora è andata nell'ufficio scolastico, si è fatta consegnare il foglio di iscrizione e l'ha portato alla professoressa per farglielo compilare. "Se Delaney non si fosse impegnata così tanto il nome di Skye non sarebbe mai stato tra le aspiranti reginette".



Nel suo discorso da "più bella della scuola", la nuova reginetta non si è dimenticata della sua amica e ha fatto il nome di Delaney per ringraziarla. "Skye non dimenticherà mai il gesto di Delaney. Queste due ragazze sono entrambe regine ai miei occhi", ha concluso l'insegnante. Mentre un utente ha commentato sotto le foto: "Una storia bellissima di due ragazze splendide dentro e fuori. Delaney, forse non capirai mai l'impatto che hai avuto sulla vita di Skye e della sua famiglia. Ma io, come madre di un ragazzo speciale, posso dirti che sei una vera eroina. Dio ti benedica".