Usa, sparatoria in un centro commerciale a Houston: nove i feriti, ucciso l'aggressore

Un uomo ha aperto il fuoco in un centro commerciale di Houston, in Texas, causando il ferimento di nove persone. La polizia ha dato notizia della sparatoria sul suo profilo Twitter, parlando di diverse persone trasferite in ospedale e precisando che l'aggressore, un avvocato, è stato colpito a morte da spari esplosi dagli agenti . L'intera zona è stata isolata.

Sull'account ufficiale della polizia si legge ancora che "il sospetto è arrivato morto in ospedale". Poco prima, le autorità avevano comunicato che gli artificieri avrebbero controllato il veicolo dell'assalitore, che si è scoperto avere dei problemi con lo studio legale in cui lavorava.



L'uomo ha iniziato a sparare contro le automobili che passavano di fronte al centro commerciale Weslayan & Bissonnet, situato nella zona residenziale di Weslayan. La polizia l'ha poi fermato con un colpo di pistola, ferendolo; ora è in stato di arresto. Dopo l'accaduto, un testimone ha riferito di avere sentito una trentina di spari. Anche se la situazione sembrerebbe tornata sotto controllo, gli agenti hanno comunque esortato i cittadini a non uscire di casa.



L'aggressione al centro commerciale di Houston arriva dopo settimane di tensione negli Usa: il 24 settembre un uomo ha ucciso 5 persone in una sparatoria nel centro commerciale a Burlington (Seattle), giusto qualche giorno dopo l'attacco dello studente somalo in un altro "mall", in Minnesota.



Indossava una divisa nazista - L'assalitore indossava una divisa nazista con alcune svastiche. Lo hanno riferito due fonti delle forze dell'ordine ai media locali.