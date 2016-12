Usa, accoltella 9 persone in un centro commerciale del Minnesota: ucciso studente somalo

Un americano di origini somale, Dahir Adan, ha ferito a coltellate nove persone in un centro commerciale, prima di venire ucciso. E' accaduto a Saint Cloud, in Minnesota. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Il responsabile dell'attacco era uno studente e lavorava part-time come guardia di sicurezza. Ai genitori aveva detto che si sarebbe recato al centro per comprare uno smartphone. L'Fbi sta trattando il caso come un atto di terrorismo.