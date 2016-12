8 febbraio 2015 Usa, sparatoria in Georgia: tra le cinque vittime anche alcuni bambini Tragedia a Douglasville vicino ad Atlanta, dove un uomo ha aperto il fuoco a casa dell'ex moglie Tweet google 0 Invia ad un amico

17:54 - Cinque persone sono rimaste uccise in una sparatoria a Douglasville, in Georgia, vicino ad Atlanta, dove un uomo ha aperto il fuoco dopo aver fatto irruzione nella casa della ex moglie. Tra le vittime, oltre ad alcuni bambini, ci sarebbe anche l'autore della sparatoria. Altre due persone, entrambi bambini, sarebbero rimaste ferite. Le vittime non sono ancora state tutte identificate, e non è chiaro il loro grado di parentela con l'assassino.

Non è stato reso noto nemmeno il nome dell'uomo che ha compiuto la strage, e che a quanto pare si è infine suicidato. Non è nemmeno chiaro da quanto tempo la coppia si sia separata.



La polizia era stata allertata nel primo pomeriggio di sabato, verso le tre, quando i vicini della donna , udendo gli spari, sono accorsi per cercare di aiutare le vittime, alcune delle quali sarebbero state raggiunte dai colpi anche mentre erano all'aperto. I motivi che hanno indotto l'uomo a compiere una strage sono ancora da chiarire, ha detto lo sceriffo.