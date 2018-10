Usa: scoperti resti di 63 feti in un'agenzia funebre di Detroit

Macabra scoperta in un'agenzia funebre di Detroit: la polizia ha ritrovato i resti di 63 feti chiusi in scatole e in un congelatore della Perry Funeral Home. Lo riferiscono i media Usa. E' il secondo caso in poche settimane. Secondo il dipartimento, l'agenzia funebre ha commesso un crimine non disponendo in maniera corretta dei corpi e non facilitandone la sepoltura o la cremazione in conformità con le leggi statali.