Usa, presidente Trump:democratici usano migranti per spot elettorale

I democratici usano il tema dell'immigrazione solo per motivi elettorali: un voto per i democratici è un voto a favore del crimine. Lo afferma il presidente Donald Trump a Las Vegas, dove è impegnato in un comizio in favore del senatore Dean Heller. Il presidente americano definisce i democratici "ostruzionisti" per la loro mancata collaborazione in Congresso sull'immigrazione, un problema che doveva essere risolto anni fa.