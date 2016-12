Usa, ok a primo test commerciale per diagnosticare virus Zika

La Food and Drug Administration americana ha dato il via libera al primo test commerciale per diagnosticare il virus Zika. Il "Quest Diagnostics" sarà disponibile per i medici negli Stati Uniti e a Porto Rico già dalla prossima settimana. Attualmente per sapere se una persona è malata servono fino a tre settimane. Grazie al nuovo test, che costa 500 dollari, il tempo per la diagnosi sarà abbreviato a 3-5 giorni.