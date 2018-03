Usa, nuova esplosione in Texas: due ventenni feriti lievemente

Due persone sono rimaste ferite in un'altra esplosione ad Austin, capitale del Texas. La polizia non ha detto se si sia trattato di un caso collegato ai tre pacchi bomba esplosi questo mese, sempre a Austin, che hanno provocato la morte di due afroamericani. La deflagrazione è avvenuta in un sobborgo nel sud-ovest della città, lontano dai luoghi delle precedenti esplosioni. I feriti, due ventenni, non sono gravi.