Usa, morto il chimico Krikorian: veterano progetto su bombe atomiche

E' morto a 97 anni nella sua casa di Los Alamos, negli Stati Uniti, il chimico Nerses "Krik" Krikorian, veterano del Progetto Manhattan che portò alla realizzazione delle prime bombe atomiche durante la Seconda guerra mondiale. Nato nel 1921 in Turchia, si trasferì quattro anni dopo con la famiglia in America, dove si laureò con lode in chimica prima di cominciare la sua lunga carriera in un laboratorio specializzato nell'arricchimento dell'uranio.