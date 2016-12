Usa, Lapo Elkann rischia due anni di carcere dopo la falsa denuncia di sequestro: udienza il 25 gennaio

Rischia due anni di carcere Lapo Elkann, accusato di falsa denuncia per aver simulato di essere rimasto vittima di un sequestro per ottenere dalla famiglia 10mila dollari dopo aver speso tutti i soldi con un transgender tra alcol e droga. Per il rampollo di casa Fiat l'udienza è stata fissata il 25 gennaio davanti a una corte di Manhattan.

E mentre la situazione per il nipote di Gianni Agnelli si fa sempre più complicata, dalla sua ultima fiamma arriva a Lapo un messaggio di incoraggiamento. "Finché non vai in pezzi, non sai di cosa sei fatto", scrive su Instagram la modella tedesco-iraniana Shermine Shahrivar, che continua: "Ti dà l'abilità di ricostruirti ancora, ma più forte di sempre". Lapo e Shermine si erano conosciuti a maggio al festival di Cannes e si erano frequentati fino a settembre, tra grandi dichiarazioni d'amore da parte di lui e diversi rumors su un presunto fidanzamento, che non è però mai stato ufficialmente confermato.