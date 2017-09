Usa, la popolarità di Donald Trump crolla ai minimi storici

Trump contro tutti e tutti contro Trump - Come se non bastasse l'escalation, per ora, di insulti con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, il presidente degli Stati Uniti sta ogni giorno aumentando la folla dei propri detrattori. "Non vi piacerebbe vedere il proprietario di una squadra di football americano, quando qualcuno non rispetta la nostra bandiera, dire: 'Portate quel figlio di p... fuori dal campo ora, è licenziato'", ha tuonato Donald Trump durante un comizio in Alabama. Il riferimento è a quei giocatori che durante l'inno nazionale si inginocchiano in segno di protesta contro il razzismo che ancora serpeggia negli Usa. Roventi anche le parole pronunciate dal campione di basket Stephen Curry, che ha annunciato l'intenzione di disertare il tradizionale incontro alla Casa Bianca per contrasti con la politica trumpiana.