E' allarme in Florida per l'arrivo dell'uragano Michael, che potrebbe portare una "devastazione totale" in diverse parti dello Stato americano. A riferirlo è il governatore Rick Scott, che parla di "una tempesta mostruosa" e avverte: "Le previsioni diventano sempre più preoccupanti". Dopo aver raggiunto la categoria 2, l'uragano Michael si sta spostando dal Golfo del Messico e dovrebbe raggiungere gli Stati Uniti mercoledì.