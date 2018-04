27 aprile 2018 07:29 Usa, il bassotto cieco ritrova il suo cane guida e insieme cercano casa Erano stati adottati da una signora, ma lʼanimale non vedente era stato abbandonato perché la padrona non riusciva a occuparsi di entrambi. Ora sono di nuovo inseparabili

Uno è un bassotto cieco di 12 anni, l'altro è il suo cane guida, un pitbull di 6. Una donna si era offerta di adottarli entrambi, ma pochi giorni dopo il cane non vedente era stato trovato mentre vagava lungo una strada a circa 160 chilometri dalla casa della padrona. E' stato subito portato in un rifugio per animali dove hanno scoperto che era stato abbandonato. Gli operatori li hanno riuniti e ora cercano casa insieme.

InseparabiliSi chiamano OJ e Blue Dozer. Il primo non ci vede e segue sempre il secondo. "E' la cosa più carina e commovente che abbiate mai visto", dicono gli operatori del rifugio per animali Richmond Animal Care and Control, in Virginia. E' qui che OJ è stato portato, dopo che il il 24 aprile era stato scoperto a vagare lungo una strada lontana da quella che avrebbe dovuto essere la sua nuova casa. La scorsa settimana infatti i cani erano stati adottati da una signora che sembrava intenzionata a non separare i due amici. Al rifugio ha poi ammesso di non potersi occupare di entrambi e per questa ragione avrebbe abbandonato il bassotto cieco. Ma il cagnolino non poteva rimanere senza la sua guida.