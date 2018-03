Da salvato a... arrestato il passo è breve. E la gag fa il giro del web. Come? "Stai tranquillo, tra una settimana sei fuori", esordisce così uno dei due carabinieri che ha tratto in salvo un cane e lo porta sulla gazzella in un posto sicuro. Il militare riprende con lo smartphone il momento del viaggio in auto, che si trasforma in un divertente sketch comico, mentre l'animale con i suoi tenui guaiti sembra stare al gioco. "Stasera parli con l'avvocato e fai istanza per i domiciliari, al massimo obbligo di firma", continua il carabiniere, con il collega che incalza: "Che ti lamenti? Prima spacci le crocchette e poi ti lamenti?".