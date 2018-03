Addio a Capitan, il cane che per oltre 10 anni ha vegliato sulla tomba del padrone

Era il 2005 quando Miguel Guzman regalò Capitan a suo figlio Damien. Purtroppo nel 2006 Miguel morì prematuramente e del cane si persero le tracce. Damien e la mamma lo diedero per disperso. Poi però l'anno seguente lo trovarono al cimitero, accanto alla tomba del suo padrone. Da solo, non si sa come, aveva ritrovato il suo amico.



Fu impossibile riportarlo a casa. Capitan voleva rimanere lì, vicino a Miguel. Di giorno vagava per il cimitero e la sera andava a dormire sopra la tomba. "Dormiva sempre sulla tomba del suo padrone, anche se negli ultimi tempi non riusciva a salirci, aveva un equilibrio incerto, ed era molto debole", ha raccontato una operatrice che lavora al cimitero.



E ora, come ricompensa di tanta fedeltà, si pensa di seppellire Capitan nel luogo dove ha trascorso quasi 11 anni della sua vita, accanto al suo amico Miguel.