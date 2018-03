Mumbai, cane in stazione aspetta il padrone: è sullo stesso binario da mesi

E' stato visto correre ogni sera tra i treni della stazione ferroviaria di Kanjurmarg a Mumbai, in India, almeno dal 2 gennaio: aspetta precisamente il treno diretto a Kalyan sul binario uno, che arriva di notte intorno alle 23:00 e poi inizia a sbirciare tra le porte dei vagoni delle donne come in cerca o in attesa di qualcuno. La storia di questo cane, una femmina, mamma di quattro cuccioli, è stata filmata e divulgata da un amante degli animali, Sameer Thorat, che si reca al lavoro tutti i giorni tra le 15:00 e mezzanotte.