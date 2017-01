Usa, guasto a sistema informatico dogane: in tilt gli aeroporti

Las Vegas McCarran Airport - Nevada, USA

Migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati negli aeroporti degli Stati Uniti a causa di un guasto nazionale del sistema informatico alle dogane, risolto solo dopo diverse ore. "Le dogane hanno accusato un guasto nazionale. Ritardi nella gestione dei passeggeri sono previsti fino a quando il sistema non sarà riparato", hanno twittato i responsabili dell'aeroporto di Fort Lauderdale in Florida, uno dei principali hub per gli Usa e i Caraibi.