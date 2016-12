Usa, Giuliani favorito per diventare segretario di Stato di Trump

L'ex sindaco di New York, Rudolph Giuliani, è il candidato favorito per la carica di segretario di Stato del neo presidente Donald Trump. Secondo la stampa la sua priorità sarà combattere l'Isis. "Ritengo che l'Isis nel breve termine sia il pericolo maggiore - ha affermato a un incontro -, e non perché è in Iraq e in Siria ma perché il Califfato ha fatto qualcosa che Al Qaeda non ha mai fatto: affermarsi e dilagare nel mondo".