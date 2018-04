Usa, ex capo Fbi Comey: "Trump immorale, come un boss mafioso"

"Immorale e non legato alla verità". Così l'ex numero uno dell'Fbi, James Comey, descrive Donald Trump nel suo libro in uscita e di cui l'Associated Press ha ottenuto una copia. Comey paragona l'atteggiamento del presidente per ottenere lealtà nei suoi confronti a quello di un boss mafioso: "La sua leadership è guidata esclusivamente dall'ego".