Usa, capo dell'Fbi: indagini su mille lupi solitari

Il capo dell'Fbi Christopher Wray ha alzato un velo inquietante dalle indagini sul terrorismo in Usa rivelando a una commissione del Congresso che il Bureau ha circa mille inchieste su presunti lupi solitari nei 50 Stati americani e altre mille su "terroristi domestici". "E quello che rende così difficile le indagini è che non ci sono molti punti per connettersi con alcune di queste persone", afferma.