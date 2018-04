Usa, bimba di 8 anni riceve in dono un cane grazie all'autrice di Harry Potter

"Posso per favore avere un cucciolo (uno vero)?". E' la scritta che è apparsa davanti agli occhi di un papà del Maryland negli Stati Uniti mentre, come tutte le mattine, stava sfogliando il giornale prima di andare a lavoro. A scriverla sua figlia di otto anni. Il padre, intenerito, ha deciso di postare la foto su Twitter. Lo scatto in poche ore è diventato virale tanto da arrivare sul desktop di un computer dall'altra parte dell'Atlantico. Non uno schermo qualsiasi, ma quello della scrittrice J. K. Rowling, autrice di Harry Potter, che l'ha ritwittato. A quel punto i genitori non hanno potuto non esaudire il desiderio della loro bambina.