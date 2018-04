A 5 anni dà i suoi risparmi al medico che ha curato la mamma

Qualche monetina in una busta, 45 centesimi in tutto. Sono i risparmi che un bambino di cinque anni ha consegnato al vicedirettore del dipartimento di senologia dello Ieo (Istituto europeo di oncologia) di Milano, il dottor Pietro Caldarella. I soldi non sono per il professore, ma per la ricerca contro il cancro. Così il piccolo ringrazia il medico che ha curato la mamma da un tumore. Il post comosso di Caldarella è diventato virale e conta duemila like.