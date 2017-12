Usa, muore di cancro ma lascia una lettera per le nozze della figlia

Todd Excell ha perso la sua battaglia con il cancro nel 2001 quando la figlia Emily aveva appena otto anni. Sapendo di non poter partecipare ai momenti più importanti della sua vita da adulta, il genitore ha pensato di lasciare a quella che all'epoca era appena una bambina, una lettera, destinata a essere letta nel giorno delle nozze. Emily è cresciuta senza il padre, nella cittadina di Liverpool, nello stato di New York, ma quando è arrivato il suo matrimonio, ha commosso tutti gli invitati leggendo il toccante testo tenuto da parte per tutti questi anni.

Le nozze si sono svolte a ottobre del 2016 ma il video strappalacrime sta circolando è divenuto pubblico sono adesso: "Alla mia amata figlia, Emily.

Tu sei il mio cuore e la tua anima e lo sarai sempre. Ti voglio bene, Emily. So che tuo marito mi piacerebbe. Camminerò anche con lui".



A questo punto, sorpresa nella sorpresa, il marito di Emily, Shakeal, ha scoperto che Mr Excell aveva preparato un messaggio speciale destinato pure a lui: "Non sarò in grado di intimidirti o farti un milione di domande prima che tu esca con mia figlia, né potrò dirti che ho una pistola sotto il letto, o chiederti perché sei interessato a uscire con mia figlia, o controllare la tua targa e l'auto che guidi. Ma quello che posso fare è infastidirti da quassù. Tratta Emily come la principessa e la regina che sarà".