Usa, Bannon: "La presidenza Trump per cui abbiamo lottato è finita"

"La presidenza Trump per cui abbiamo lottato, e vinto, è finita". Lo ha detto Steven Bannon, l'ormai ex stratega del presidente americano Donald Trump, in una intervista al Weekly Standard dopo il licenziamento dalla Casa Bianca. "Abbiamo ancora un enorme movimento e faremo qualcosa di questa presidenza Trump. Ma sarà qualcos'altro". Confermando il suo ritorno alla guida del sito di destra Breitbart, Bannon ha affermato: "Adesso sono libero".