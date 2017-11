Usa, anziano spara accidentalmente in chiesa e ferisce la moglie

Un uomo ha sparato accidentalmente con la sua pistola, ferendo se stesso alla mano e la moglie all'addome, durante una conversazione sulla sicurezza delle armi in una chiesa del Tennessee. Lo ha riferito la polizia. L'uomo, di 81 anni, ha estratto l'arma per mostrarla ad un altro parrocchiano. Dimenticando che la pistola fosse carica, ha premuto il grilletto per errore colpendosi e ferendo la donna, che era in carrozzella.