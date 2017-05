Usa, accordo Congresso su fondi a governo ma niente soldi per muro

Il Congresso degli Stati Uniti ha raggiunto, con i leader di maggioranza e minoranza, un accordo sui fondi per il governo federale per l'anno fiscale 2017, evitando così il rischio di una paralisi dei servizi. Sono inclusi fondi per la difesa, per la sicurezza alle frontiere e per la sanità, ma non ci sono soldi per il muro anti-immigrati al confine con il Messico considerato una priorità dal presidente Donald Trump.