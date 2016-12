Usa, abusi su studenti: ex prete cattolico condannato a 20 anni

Un ex prete cattolico è stato condannato ad almeno 20 anni di prigione per aver abusato sessualmente di alcuni studenti di una scuola superiore del Michigan negli anni Ottanta. James Rapp, 75 anni, secondo la corte della città di Jackson costringeva gli studenti della scuola Lumen Christi ad avere rapporti con lui, quando lavorava come insegnante e allenatore di wresting. Sei uomini hanno raccontato in aula degli abusi subiti da ragazzi.