Usa, a Berkeley il lunedì diventa vegano per legge: "Meno carne per tutti"

A Berkeley, in California, il lunedì diventerà vegano. Non si tratta di un’iniziativa organizzata da coloro che seguono la dieta vegana, bensì di una risoluzione approvata dal consiglio comunale della cittadina. Per legge, dunque, una volta a settimana, i cittadini dovranno mangiare "green": a tutte le riunioni e agli eventi organizzati in città verrà servito solo cibo vegano. L’iniziativa - una campagna di sensibilizzazione contro il consumo di carne e l’impatto ambientale che deriva da esso - potrebbe realizzarsi entro la fine dell’anno. Lo riporta l’emittente televisiva Abc7.