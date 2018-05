Usa, 38enne muore per l'esplosione di una sigaretta elettronica

17 maggio 2018 18:22 Usa, 38enne muore per lʼesplosione di una sigaretta elettronica Tallmadge DʼElia è la prima persona a morire in questo modo, ma incidenti simili sono già capitati a 195 americani. Alcuni di loro hanno riportato ferite molto gravi

Tallmadge D'Elia è morto, perché la sigaretta che stava fumando è esplosa. Lavorava come reporter freelance, aveva 38 anni e in quel momento si trovava nella casa di famiglia a St Petersburg, in Florida. E' la prima persona negli Stati Uniti a essere rimasta uccisa, ma non è il primo incidente con una e-cigarette. In soli sette anni è capitato a 195 fumatori americani e 38 di questi hanno riportato ferite gravi come fratture al collo e denti frantumati.

L'esplosioneTallmadge D'Elia ha lavorato per molto tempo come produttore televisivo, poi ha scelto la carriera del freelance e si è trasferito a St. Petersburg, in Florida. E proprio lì si trovava quando il 5 maggio scorso è stato ritrovato già morto dai vigili del fuoco. La camera da letto in fiamme e il suo corpo ricoperto per l'80% da ustioni. L'autopsia l'ha confermato due giorni fa: la colpa è della sigaretta elettronica, che è esplosa. Due pezzi del rivestimento in plastica sono stati infatti ritrovati nel cranio dell'uomo. Il padre della vittima, Christopher D’Elia, ha detto ad Abc Action News di aver vissuto "un terribile shock": "Chiunque abbia perso un figlio non vuole che nessun altro viva una cosa simile", ha commentato.

Non sono chiari i dettagli Quello che l'autopsia non specifica è come ha fatto la sigaretta a esplodere. Si sa, però, che era stata modificata, per rendere possibile un maggior accesso alla batteria da parte del fumatore. Il voltaggio infatti non veniva regolato come in tutti gli altri modelli dello stesso tipo. Il presidente dell'American Vaping Association ha rassicurato che le e-cigarette sono tutte dotate di dispositivi di sicurezza, mentre la Smok E-Mountain, la fabbrica da dove veniva quella di D'Elia, ha dato la colpa a chi ha prodotto le batterie. Si tratta in realtà delle stesse al litio, usate anche per gli smartphone e che non hanno mai causato problemi gravi, eccezion fatta per i casi di esplosione dei Galaxy 7 Note.