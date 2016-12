Usa 2016, Trump annuncia atteso discorso su immigrazione mercoledì

Donald Trump ha annunciato che terrà il prossimo mercoledì in Arizona il suo atteso discorso sull'immigrazione. Lo ha scritto su Twitter lo stesso candidato repubblicano per la Casa Bianca. Il tycoon aveva prima annunciato e poi rimandato il discorso, dopo aver in parte cambiato la sua posizione sulla promessa di deportare i circa 11 milioni di immigrati illegali presenti negli Stati Uniti, in quella che era apparsa come una marcia indietro.