Usa 2016, crollano i fondi elettorali per Sanders: -40% in aprile

Ad aprile il senatore del Vermont Bernie Sanders nella sua corsa contro Hillary Clinton per la nomination democratica alla casa Bianca ha raccolto 25,8 milioni di dollari per la sua campagna elettorale, oltre il 40% in meno rispetto al mese di marzo, quando ne raccolse ben 46 di milioni secondo dati del New York Times, che rifletterebbero le diminuite possibilità del candidato 'liberal' di farcela a divenire il candidato presidenziale democratico.